Ensaio gratuito do Araketu

O Araketu está de cara nova e pronto para celebrar 40 anos de história no Axé Music com um ensaio especial no Pelourinho, dia 13 de fevereiro, a partir das 19h, na Praça das Artes, com entrada gratuita. O evento promete ser uma grande viagem no tempo, relembrando os sucessos que marcaram gerações e apresentando ao público o novo vocalista do grupo, Guga Camafeu. Para esta estreia, Daniela Mercury será a convidada especial e a entrada é gratuita.

SERVIÇO

Ensaio do Araketu

Atrações: Araketu e Daniela Mercury

Quando: Quinta-feira, 13 de fevereiro, às 19h

Onde: Praça das Artes, Pelourinho – Salvador/BA

Entrada: Gratuita