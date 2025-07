Espetáculo 4 Amigos chega a Salvador com mudança de local - Foto: Divulgação

O espetáculo do grupo de stand-up 4 Amigos, previsto para o próximo domingo, 20 de julho, em Salvador, terá novo local de apresentação. Inicialmente marcada para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a apresentação foi transferida para o Teatro Faresi por conta do volume de chuvas que atinge a cidade e a previsão de continuidade do mau tempo.

Para acomodar o público, a produção programou duas sessões no mesmo dia, às 18h e às 20h. Em nota, os organizadores explicaram a decisão. “Nosso compromisso é com o conforto e segurança do público. Por isso, diante das condições climáticas, optamos pela mudança de local, sem prejuízo à experiência do show, que continua com o mesmo formato e qualidade.”

Os ingressos já adquiridos seguem válidos. Os compradores serão realocados em uma das sessões de acordo com a ordem de compra e a capacidade do novo espaço. Quem não puder comparecer pode solicitar reembolso diretamente pela plataforma Ingresso Digital, canal oficial de vendas.

Com um show inédito, os humoristas Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato prometem um espetáculo com piadas novas, histórias inusitadas e a irreverência que marca a trajetória do grupo no stand-up nacional.