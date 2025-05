Espetáculo “Candomblé da Barroquinha” - Foto: Divulgação

A montagem faz uma ode ao Candomblé Ketu, remontando suas origens, e celebra a história espiritual e cultural do povo negro diaspórico. Com direção de Thiago Romero, texto de Daniel Arcades e elenco potente que traz nomes conhecidos cena teatral baiana como Nitorê Akadã, Yalorixá do Ilê Axé Egbe Omi N'lá, Fernanda Silva, Larissa Libório, Shirlei Silva, Antonio Marcelo e Diogo Teixeira.

ODE À NAÇÃO KETU

Uma homenagem respeitosa ao Candomblé Ketu, maior e mais popular nação do Candomblé no Brasil, o espetáculo convida o público a adentrar um terreiro de candomblé e viajar pelos tempos. A peça conta a história de Marcelina, uma jovem abian que cresceu acompanhando sua mãe nas festas da roça que fazem parte de sua vida. Agora, Marcelina vive um dia de descobertas transformadoras, compreendendo seu papel dentro da comunidade e na salvaguarda cultural e espiritual de seu povo.

Serviço

[TEATRO] Candomblé da Barroquinha - Mostra Prêmio Bahia Aplaude 2025

Datas: 23, 24 e 25 de maio (sexta-feira a domingo)

Horário: sexta e sábado, 19h | domingo, 16h

Local: Espaço Cultural da Barroquinha (Rua do Couro, s/ n - Barroquinha)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla