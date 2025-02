Espetáculo 'EU DE VOCÊ', com Denise Fraga no Teatro Faresi

No espetáculo, o humor cotidiano leva o público a rir das situações corriqueiras - Foto: Reprodução | Instagram

Criado pela atriz Denise Fraga, o produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça, o espetáculo EU DE VOCÊ apresenta histórias reais entrelaçadas com elementos da literatura, música, imagens e poesia. Com humor inspirado no cotidiano, a peça convida o público a rir de situações comuns, usando o riso como uma ferramenta poderosa para expandir a consciência, estimular a sabedoria e gerar reflexão.