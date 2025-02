Espetáculo 'Koanza: do Senegal ao Curuzu' estreia em Salvador

Espetáculo utiliza humor inteligente para abordar críticas ao racismo - Foto: Divulgação

O espetáculo 'Koanza: do Senegal ao Curuzu' estreia sua temporada de verão em 2025 no Teatro Jorge Amado, na Pituba, e contará com participações especiais do Ilê Aiyê, que convida a Banda Didá, e do Cortejo Afro, que convida o Malê Debalê.

O retorno da produção aos palcos celebra a sétima temporada da ialorixá mais querida e influente do Brasil, que já atraiu mais de 5.000 espectadores, consolidando-se como um sucesso de público.

Em 2024, a personagem fez parte da programação do Agosto da Igualdade, utilizando humor inteligente para abordar críticas ao racismo e promover a defesa da ancestralidade.