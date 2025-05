- Foto: Divulgação

“O Santo e a Porca”, uma das mais populares peças de Ariano Suassuna, ganhou nova montagem em Salvador, em mais uma produção do Centro Cultural Ensaio. O espetáculo, que teve sua pré-estreia em janeiro, no Teatro Jorge Amado, chega, agora ao Teatro FARESI, trazendo à tona as peripécias do avarento Euricão Árabe, devoto fervoroso de Santo Antônio, que guarda uma misteriosa porca de madeira, onde esconde seu dinheiro.

As sessões ocorrem no Sábado, 10 de Maio, às 20:00, e no Domingo, 11 de Maio, às 19:00. Os ingressos, custando R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira), podem ser comprados pelo site e plataforma Sympla. Classificação: 12 Anos.

SERVIÇO:

EVENTO: Espetáculo Teatral “O Santo e a Porca”

QUANDO: Sábado, 10 de Maio, às 20:00, e Domingo, 11 de Maio, às 19:00

QUANTO: R$40,00 (meia) e R$80,00 (inteira)

LOCAL: Teatro FARESI (antigo Teatro ISBA) (Av. Oceânica, 2717, Ondina, Salvador – BA, CEP: 40170-010)