Estakazero e muito mais: veja atrações juninas e gratuitas em Salvador

Veja atrações juninas e gratuitas em Salvador - Foto: Reprodução

Com a proposta de levar a tradição junina ao coração da cidade, o Shopping Bela Vista realiza, a partir desta quarta-feira, 28, a 11ª edição do Arraiá do Bela, um dos eventos mais esperados do ano. Até o dia 28 de junho, a Praça Central (Piso L1) será palco de shows gratuitos todos os dias, além de apresentações culturais, quadrilhas e barraquinhas recheadas de delícias típicas, em um clima que transporta os visitantes direto para o interior.



Confira a programação de atrações e shows das primeiras semanas:

28/05 (qua) – 18h: Colher de Pau

29/05 (qui) – 18h: Banda Virado do 70

30/05 (sex) – 18h: Banda Sextando

01/06 (dom) – 16h: Arraiazinho com Tio Paulinho | 18h: Banda Zé Fubuia

02/06 (seg) – 18h: Forró Rodapé

03/06 (ter) – 18h: U tal do Xote

04/06 (qua) – 18h: Estakazero

05/06 (qui) – 18h: Vitoria Alencar

06/06 (sex) – 18h: Virgílio

07/06 (sáb) – 16h: Quadrilha Pampulha

08/06 (dom) – 10h: São João Inclusivo | 18h: Banda Xote in Bahia

SERVIÇO

Arraiá do Bela 2025

Período: 28 de maio a 28 de junho

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 13h às 21h

Shows: Diariamente a partir das 18h

Local: Praça Central do Shopping Bela Vista (Piso L1)

Entrada gratuita

No fim de semana, o palco da Vila Junina, localizado na Praça Central Euvaldo Luz, no Shopping Barra recebe atrações especiais com um repertório repleto de sucessos para deixar o arrasta-pé ainda mais completo

Abaixo, a programação completa entre 30 de maio e 01 de junho:

30/05, sexta-feira, 18h às 20h, Praça Central – Alyne Araújo

31/05, sábado, 16h às 17h, Praça Central – Canela Fina (infantil)

01/06, domingo, 15h, Praça Central – Aula gratuita de forró – Forró 4º Andar

01/06, domingo, 17h às 19h, Praça Central – Amanda Luquini

SERVIÇO

São João Cores do Sertão Shopping Barra

Quando? Até o dia 25 de junho.

Onde? Praça Central Euvaldo Luz, Shopping Barra.

Quanto? Acesso gratuito.

Além do forró

Para além do forró, Salvador também recebe festejos de outros gêneros musicais durante o final de semana. As opções variam desde gravação de CD de pagode baiano a "Noite do Samba-Reggae". Confira a programação do 'Amô Pelo Pelô':

29/05 - QUINTA-FEIRA

LARGO TEREZA BATISTA

- Atração: Jairo Barboza e convidados em "Esquenta São João"

O forrozeiro Jairo Barboza encerra a temporada de shows do projeto "Esquenta São João". O show especial vai contar com a participação de Viny Brasil, Cacau com Leite, Trio Nordestino e Tio Barnabé.

- 18h

- Gratuito

LARGO PEDRO ARCHANJO

- Atração: Nina Queen em "Clássicos dos anos 80 e 90"

- A cantora promete uma viagem nostálgica, com homenagens a grandes nomes do pop, rock e dance das décadas de 80 e 90. Neste show, Nina convida a banda Seu Calixto.

- 19h

- Gratuito

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

- Atração: Banda Flor de Milho em "Arraiá do Balão Beijo"

- A banda Flor de Milho promove um grande arrasta-pé com clássicos da música nordestina.

- 20h

- Gratuito

30/05 - SEXTA-FEIRA

LARGO TEREZA BATISTA

- Atração: Banda Swing do Pelô em "Noite do Samba-Reggae"

- O maestro Ivan Santana e a maestrina Ivaniria Santana convidam Jaque Santos, Wilson Café, Pagode do Vinny e Fidel Cobra para um show com repertório marcado pelo melhor do samba-reggae baiano.

- 20h

- Gratuito

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Dendê Macêdo

O cantor, compositor e multi-instrumentista Dendê Macêdo recebe Jorge do Fogueirão e Irmãos no Couro para um show especial. A banda Forró Xote de Anjo faz a abertura do evento.

- 19h

- Gratuito

PRAÇA DAS ARTES

- Atração: Alex Maxx

- O cantor de pagode Alex Maxx recebe as bandas Patrulha do Samba e Lu Costa para gravação do seu CD ao vivo.

- 18h

- Gratuito

31/05 - SÁBADO

LARGO TEREZA BATISTA

- Atração: O Chamado do Alacorô

- O evento” encerra a Jornada Positivar Masculinidades, vivência que propõe um espaço de reconexão, escuta sensível e fortalecimento coletivo para homens negros.

- 8h

- Gratuito



- Atração: Lui Muritiba em "Forrança"

- O cantor e compositor Lui Muritiba apresenta um repertório marcado por releituras de clássicos nordestinos, além de composições autorais.

- 20h

- Gratuito

LARGO PEDRO ARCHANJO

- Atração: Carolina Bandeira

- A cantora Carolina Bandeira apresenta um show somente com canções autorais. A apresentação antecipa a turnê que ela fará na Europa no próximo mês. O show vai contar com Bel4triz, Manu Ella, Kyuno, Beactresss e Ru Du Gheto.

- 18h

- Gratuito

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

- Atração: Feijoada Solidária - Lícia Maria

- Artistas como Dnguni, Jamile Sodré, DJ Branco, Irmãos no Couro, FSDJEB, DJ Raiz, Negra Jhô, Família Tríplice e Duda Santana se reúnem para arrecadar fundos para reconstrução da casa da poeta Lícia Maria.

- 17h

- R$30/R$15

01/06 - DOMINGO

LARGO TEREZA BATISTA

- Atração: Igor Serravale em "São João Encantado"

- O cantor promove um animado arrasta-pé, com releitura de clássicos do forró. O show contará com a participação das cantora Suka e Ni Soares. A abertura fica por conta de Milla Brianezi.

- 11h

- Gratuito

LARGO PEDRO ARCHANJO

- Atração: Gerônimo Santana em "Matinês de Forró"

- O cantor Gerônimo Santana retoma o projeto "Matinês Culturais" e recebe a cantora Claudia Assis e a banda 'E eu ligo?'.

- 15h

- Gratuito

LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

- Atração: Banda Rala Fivela em "Simbora, João"

- Com um repertório focado em forró pé de serra, o grupo traz sucessos de Luiz Gonzaga e Elba Ramalho e de grupos como Mastruz com Leite e Magníficos.

- 16h

- Gratuito