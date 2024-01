Forte de São Diogo recebe exposição sobre o Carnaval | A TARDE

O Forte de São Diogo, localizado no bairro da Barra, em Salvador, vai receber a exposição "Um Olhar sobre o Carnaval", do designer, ilustrador, empresário e publicitário, Pedrinho da Rocha.



As obras vão ficar expostas do dia 15 de janeiro ao dia 2 de fevereiro, convidando o público para uma jornada, explorando painéis caracterizando as décadas carnavalescas, leiautes, cartazes, abadás e outros trabalhos que marcaram época nos blocos, camarotes, artistas e bandas do carnaval.

Sobre Pedrinho da Rocha

Pedrinho da Rocha é uma figura icônica no cenário do design e publicidade carnavalesca, com mais de 40 anos de experiência na criação de leiautes, cartazes e abadás para os blocos, camarotes , artistas e bandas mais famosos do Carnaval.