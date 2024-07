Onze artistas são selecionados para projeto em homenagem ao 2 de julho

O tema desta edição especial é "2 de julho - Povo Independente" - Foto: Divulgação

Os onze artistas que farão parte da edição comemorativa do Projeto MURAL - Movimento Urbano de Arte Livre, em homenagem ao Dois de Julho, já foram divulgados pela organização do projeto. Veja abaixo a relação dos selecionados.

Muros e espaços do Barbalho:

- Anderson Santos,

- Isabela Seifarth e Ludimila Lima (em duo),

- Lee27,

- Mônica Reis,

- Rildo Foge,

- Tarcio V.

Já para os muros e espaços de Pirajá:

- Chany Duscio,

- Pipino,

- Samuca Santos

- Uillian Novaes.

O tema desta edição especial é "2 de julho - Povo Independente", para homenagear uma das mais importantes celebrações cívicas e tradicionais do país, o dia da Independência do Brasil na Bahia, com forte participação popular. Os dez trabalhos selecionados já começaram a fase de execução dos murais (que acontece até o final do mês de junho). A entrega e o lançamento dos murais artísticos de Pirajá e do Barbalho será no dia 1º de julho.

O projeto MURAL - Movimento Urbano de Arte Livre é considerado o primeiro projeto de arte vertical da Bahia, e desde 2016 vem espalhando arte pela capital baiana em prédios, muros e fachadas. Esta edição especial tema "2 de Julho - Povo Independente" é uma realização da Trevo Produções, Fundação Gregório de Mattos e Prefeitura Municipal de Salvador.

Sobre os artistas

Anderson Santos: é pintor e trabalha principalmente com o óleo sobre tela, cartão, madeira, e desenhista, utilizando o grafite ou o carvão sobre papel, e destes dois caminhos desenvolvendo pintura e desenho digital, adaptando a técnica tradicional para a nova realidade digital. Graduado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 1999, expôs nas principais capitais brasileiras, mas também em Milão, Roma e Estados Unidos.

Isabela Seifarth é artista visual e trabalha sobretudo criando narrativas transmitidas através da pintura. Sua pesquisa permeia o universo das tradições da Bahia e do Recôncavo Baiano, incluindo seus acervos materiais e imateriais. Já Ludimila Lima é aquarelista que se inspira em seus ancestrais. É tatuadora e empreendedora, sua trajetória no mundo da arte iniciou através das artes plásticas com desenhos, grafite e pinturas em tecidos.

Lee27: artista visual e educador, é um dos pioneiros no país a inserir elementos de matriz africana no grafite, como orixás e pinturas negras, destacando principalmente a regionalidade baiana e a cultura do Recôncavo.

Mônica Reis: uma das artistas pioneiras do graffiti feminino na Bahia. Iniciou seus trabalhos como grafiteira em 2005, sendo uma das pioneiras entre as mulheres de Salvador a desenvolver a arte das tintas nos muros da cidade. Integrante dos grupos de grafiteiras Toque Feminino Crew.

Rildo Foge: artista plástico e muralista ilheense, cidade do sul da Bahia, ficou conhecido por retratar os tempos áureos nos muros de Ilhéus em grafite. Trabalha desenvolvendo oficinas em instituições e bairros, em cidades diferentes, Retrata a cena do movimento urbano através das artes visuais.

Tarcio V: artista visual, ilustrador e grafiteiro, iniciou sua trajetória artística em 2004, e logo se tornou um dos principais expoentes do graffiti da Bahia. Soteropolitano, o artista tem como fonte em seu trabalho a sua forte relação com a cultura popular e religiosidade afro-brasileira.

Chany Duscio: artista plástica argentina, residente na Bahia, muralista, e professora de artes visuais. Iniciou seus trabalhos como grafiteira em 2005, sendo uma das pioneiras entre as mulheres de Salvador a desenvolver a arte das tintas nos muros da cidade. Integrante dos grupos de grafiteiras Toque Feminino Crew.

Pipino: artista plástico, desenhista e grafiteiro, natural da cidade baiana Amélia Rodrigues. Influenciado pela natureza morta, cultura popular e tradição nordestina, Pipino tem se destacado pela sua capacidade de capturar a essência vibrante do cotidiano das feiras livres e das paisagens rurais e urbanas da Bahia.

Samuca Santos: é artista visual graduado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), grafiteiro e educador. Natural de Salvador, atua desde o ano de 2003 na cena urbana da capital baiana.

Uillian Novaes: artista plástico baiano, nascido na cidade de Maracás (sudoeste baiano), e formado em Belas Artes pela UFBA. Divide seu tempo entre produções de pinturas, gravuras, ilustrações e esculturas. Ao transitar por linguagens artísticas distintas, da escultura até a tatuagem, tem o desenho como fio condutor de suas expressões que possibilita registrar em cada linguagem suas características próprias.