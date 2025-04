Fábio Lins apresenta espetáculo 'Livro-me' - Foto: Divulgação

O ator Fábio Lins chega a Salvador com uma dupla missão: apresentar o espetáculo ‘Livro-me’ e ministrar os Workshops sobre Improvisação e Comédia Stand up, ambos no Teatro de Bolso Villas Boulevard. Dirigido por Sergio Mercurio, a peça ‘Livro-me’ é uma declaração de amor ao universo literário, inspirada em fatos e leituras reais que transformaram a vida de Fábio Lins ao longo dos anos.

Esta é também uma oportunidade para aqueles que já estão ou querem ingressar no mundo da atuação participarem de Workshops com um profissional com 11 anos de experiência em teatro. ‘Livro-me’ será apresentada às 20h, do dia 25 de abril; as oficinas acontecerão no sábado (26), pela manhã e à tarde.

Serviço

Espetáculo ‘Livro-me:

Quando? 25 de abril de 2025

Onde? Teatro de Bolso Vilas Boulevard – Shopping Villas Boulevard, Avenida Praia de Itapuã, n. 1137 - Lauro de Freitas

Horário? 20h

Quanto? Inteira: R$ 70 / Meia: R$ 35.

Como? Ingressos à venda no Sympla

Mais Informações? (71) 99275-5815

Workshops Improvisação e Comédia Stand up

Quando?

26 de abril de 2025

Onde? Teatro de Bolso Vilas Boulevard – Shopping Villas Boulevard, Avenida Praia de Itapuã, n. 1137 - Lauro de Freitas

Horário?

- Workshop I Improvisação - 9h às 12h30

- Workshop Comédia Stand up - 14h às 17h30.

Quanto? Uma oficina R$ 250. Caso opte por fazer as duas oficinas R$ 450.

Como? Inscrições através do formulário

Mais Informações? (71) 99275-5815

(14.04.2025)