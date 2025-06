A Festa Anos 80 já é uma marca tradicional do 30 Segundos, evento que ocorre sempre aos sábados, reúne um público seleto que curte os grandes hits da época e se encontra para festejar o Rock de uma geração que se perpetua até a atualidade.

No sábado 05/07 a casa abrirá mais cedo do que o habitual, às 20h e terá duas Bandas, começa com a Banda Ostil e depois teremos a Banda The Mantis que trará grandes convidados. Junto com a Banda, teremos as participações de Eduardo Scott , Nancyta e Lucas Oliveira.

No evento não faltará nenhum sucesso desse período incrível do Rock nacional e internacional como Legião Urbana, Paralamas, Capital Inicial, Plebe Rude, Camisa de Vênus, Titãs, Ira!, Jorney, The Cure, Man at Work, U2, Dire Straits, dentre muitos outros.

O quê: Festa Super 80 - Banda The Mantis e Banda Ostil

Quando: 05/07 às 20h

Onde: 30 Segundos Bar - Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho