Festival Movimenta Cajazeiras - Foto: Divulgação

Criada pela produtora local Criad’ouro Produções, o Festival Movimenta Cajazeiras acontecerá nos sábados do mês de maio (10, 17, 24 e 31). ocupando o Boca de Brasa de Cajazeiras com a Mostra MovimentaCena”, que traz espetáculos de danças produzidos por artistas locais.

O Festival começa a programação com as apresentações de três obras na “Mostra MovimentaCena”. A primeira é o espetáculo “Nós por nós”, no dia 10 de maio, às 19h30. A montagem, que marca 10 anos da grupo sociocultural e artístico do subúrbio soteropolitano UZARTE, aborda o corpo negro em Sankofa, corpos em dança movimentam histórias do passado e presente para propor futuros mais dignos a população negra e periférica brasileira, a partir de uma perspectiva afrofuturística.

No dia 17 de maio, às 19h30, o palco do Boca de Brasa Cajazeiras recebe “Sample: é que nem cortar quiabo”, um solo do multiartista Brunno de Jesus que faz referências a mestres e mestras da dança negra baiana, como Mestre King, Marilza Oliveira, Jorge Silva, João Lima, entre outros. O espetáculo revisita memórias culturais que compõem e recompõem o corpo em diáspora, a partir das simbologias dos orixás Sángo e Oyá, para falar dos desafios enfrentados pelo homem negro contemporâneo.

Encerra a Mostra MovimentaCena a obra “Malemolência”, no dia 24 de maio, às 16h, no Mercado Municipal de Cajazeiras. Com direção de Leonardo Santos e Marcos Ferreira (que também assina a coreografia), o espetáculo do Grupo Jeitus de Dança propõe uma nova ideia sobre o ser malemolente baiano, discordando das visões distorcidas e preconceituosas que nomeiam este corpo como preguiçoso e cheio de malícia.