- Foto: Divulgação

O Festival Movimenta Cajazeiras, uma realização da Criad’ouro Produções, vai ocupar o Espaço Cultural Boca de Brasa de Cajazeiras no dia 31 de maio, a partir das 19h30, com coreografias produzidas por artistas da dança residentes de Cajazeiras e Adjacências. As 10 obras convidadas - solos, duos, trios e/ou grupos - integram a programação “Mostra Movimenta” e foram selecionadas a partir de uma convocatória pública. A entrada é Gratuita.

Fazem parte da programação da “Mostra Movimenta”, as coreografias “O Samba da Minha Terra”, do grupo As Sambadeiras de Cajazeiras; “Tudo que Meu Coração Grita”, da Cia Anonymus; “Cetro da Impiedade”, do Cetro Clóvis Soares; “Ritmos: Todos por uma Arte”, da Cia07E1; “Roxane’s”, uma dança da Tyara Studio; “Nas Ruas de Salvador”, da Cia Renato Torres; “O Beat que Contagia”, do artista Bruno Beirão; “Encontro”, um duo com Adam Akuma e Little Liz; e “12 de novembro”, uma coreografia de Wellington Trindade.