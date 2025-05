Forró do Talco celebra 50 anos - Foto: Divulgação

O Forró do Talco realiza nova edição neste domingo, 11 de maio, no Z1 Bar, no Largo de Santana, nº 80, no Rio Vermelho. Nesta edição Jó Miranda tem como convidada a banda Os Bambas do Nordeste, que completa 50 anos de história em 2025. Conhecida como a banda de Jacinto Limeira, o grupo tem à frente o sanfoneiro Baio do Acordeon, que conduz o repertório com a mesma sanfona branca recebida de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

Agenda Cultural

Forró do Talco

Quando:11 de maio (Domingo)

Horário:19:30 (abertura da casa)

Atração: Jó Miranda e convidado Leo Estakazero

Local: Z1 Bar (Largo de Santana, 80 - Rio Vermelho)

Couvert: 30,00 individual ou 50,00 a casadinha

Mais informações: 71 99708-3449