Forró do Talco de Jó Miranda terá Forró da Gota e Balaio Delas no Rio - Foto: Divulgação

O Forró do Talco acontece em nova edição no dia 8 de junho, domingo, no espaço Z1, no Largo de Santana, Rio Vermelho, em Salvador. A casa abrirá as portas a partir das 19h30. O evento reúne atrações voltadas ao forró e integra a programação de festas juninas na capital baiana.

Agenda Cultural

Forró do Talco

Quando: 08 de junho (Domingo)

Horário:19:30 (abertura da casa)

Atração: Jó Miranda e Balaio Delas e Forró da Gota

Local: Z1 Bar (Largo de Santana, 80 - Rio Vermelho)

Couvert: 40,00 individual ou 70,00 a casadinha