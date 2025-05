Forró no Parque gratuito: Leo Estakazero, Jeanne Lima e convidados

De graça! Jeanne Lima e Leo Estakazero fazem show no Forró no Parque - Foto: Divulgação

O Forró no Parque realiza sua última edição da 15ª temporada no dia 18 de maio, a partir das 13h, na Praça das Artes, no Centro Histórico de Salvador. Com entrada gratuita, o evento terá shows completos de Leo Estakazero e Jeanne Lima, além das participações especiais de Del Feliz, Luana Ingry e Emili Peixoto, reforçando a presença da mulher no cenário do forró.

Agenda Cultural

15ª Forró no Parque

Última edição do tributo a Zelito Miranda 2025

Jeanne Lima e Léo Estakazero

Participação: Del Feliz, Luana Ingry e Emili Peixoto

Datas: 18 de Maio (domingo)

Horário: às 11 horas

Onde: Praça das Artes