Frank Menezes retorna ao palco do Teatro Módulo - Foto: Divulgação

Frank Menezes retorna ao palco do Teatro Módulo, em Salvador, com seu espetáculo solo "Aleluia", uma comédia rasgada que já arrancou gargalhadas do público e palmas em cena aberta em sua primeira temporada. Sob a direção de Marcelo Praddo, com texto de Márcio Azevedo e Ricky Hiraoka, a peça será apresentada aos sábados de abril, maio e junho, sempre às 19h. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).

SERVIÇO

O quê? Espetáculo "Aleluia" com Frank Menezes

Quando? Sábados de abril, maio e junho, às 19h - Abril nos dias 05, 12, 19, e 26 / Maio nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 / Junho nos dias 07 e 14

Onde? Teatro Módulo - Pituba

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)