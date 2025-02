Grátis: Festival Oxe é Jazz movimenta Parque Costa Azul

Joatan Nascimento Quinteto vai apresentar o show "A Música de Miles Davis" - Foto: Divulgação

O Festival Oxe é Jazz inicia seu 4ª ano nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Parque Costa Azul, em Salvador.

No dia 7 de fevereiro (sexta-feira), a programação começa às 18h30 com Bruno Balbi, guitarrista, cantor e compositor soteropolitano, que convida a multi-instrumentista Candice Fiais para uma apresentação que passeia pelos clássicos do blues e canções autorais. Às 20h30, o guitarrista e curador do festival Eric Assmar recebe o multi-instrumentista Chico Brown para um show que une blues, rock, jazz e música brasileira.

No dia 8 de fevereiro (sábado), às 18h30, o festival recebe Joatan Nascimento Quinteto, que apresenta o show "A Música de Miles Davis", revisitando clássicos do lendário trompetista. Para encerrar a edição, às 20h30, a Banda Terráquea, liderada pelo guitarrista e cantor Lon Bové, convida a cantora Janis Dominique para um show que une blues, soul, jazz e funk.

Sob a curadoria do guitarrista, cantor e compositor de blues Eric Assmar, o festival já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional, como Michaela Harrison, Alissa Sanders, Graham Haynes, Igor Prado (SP), Gustavo Andrade (MG), Jefferson Gonçalves (RJ), Décio Caetano (PR), Letieres Leite, Grupo Garagem, Mou Brasil, Clariana, Adelmo Casé, Skanibais, Sonora e Jazz na Avenida.

“A curadoria busca sempre um panorama diverso, explorando diferentes formas de expressão e improvisação, além de refletir a pluralidade de perfis, grupos e segmentos. Nosso objetivo é levar música ao povo, quebrando barreiras e proporcionando encontros entre pessoas de todas as classes, idades e localidades", destaca Eric Assmar.