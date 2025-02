Grátis: mãeana canta João Gomes e João Gilberto

A cantora - Foto: Divulgação

mãeana, uma das artistas mais celebradas do Verão, é a convidada especial da nova temporada do Terraço do Barra. A cantora e compositora faz apresentação gratuita, na sexta-feira, 31, às 18h30, no Shopping Barra.

No espetáculo "mãeana canta JG". a artista une as canções de João Gilberto e os atuais sucessos do pernambucano João Gomes.

PROGRAMAÇÃO TERRAÇO DO BARRA DE 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO:

30/01, quinta-feira, 16h, parque infantil, área de convivência e espaço pet abertos.

31/01, sexta-feira, às 16h30, DJ Libre Ana.

31/01, sexta-feira, às 18h30, mãeana.

01/02, sábado, às 17h30, SEUILSOM.

02/02, domingo, às 17h30, A Sereia e o som.