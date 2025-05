Grátis! Oxe É Jazz

Evento gratuito conta com diversas atrações musicais - Foto: Divulgação

O Parque Costa Azul, em Salvador, recebe a edição de maio do Oxe É Jazz. O evento gratuito conta com diversas atrações musicais. Confira:

Sexta-feira, 9 de maio

A abertura da edição de maio ficará por conta do Sexteto Um de Cada, grupo instrumental liderado pelo trompetista Fernando Miranda. A formação reúne André Becker (sax alto), Gilmar Chaves (trombone), Fernando Rocha (tuba), Maxwell Fragoso (sax tenor) e Rafael Mesquita (bateria), e apresenta um repertório que mistura composições do disco “Novas Linhas”.

Na sequência, o guitarrista, cantor e curador do projeto Eric Assmar convida ao palco uma atração internacional: o pianista e cantor norte-americano Ben Levin. Natural de Cincinnati (EUA), Levin é um fenômeno do piano blues contemporâneo, com quatro indicações ao Blues Music Award e passagens por importantes festivais da Europa e América do Norte. Essa será sua primeira apresentação em Salvador, ao lado da banda de Assmar, em um show inédito.

Sábado, 10 de maio

A noite de sábado começa com a estreia do grupo Saravá Jazz Bahia no palco do Oxe É Jazz em Salvador. Liderado por Márcio Pereira, guitarrista, compositor e pesquisador musical, o show traz composições do álbum de estreia “Saravá Jazz Bahia”.

Fechando a edição, o projeto Amy Reggaehouse toma conta do palco. Idealizado pela cantora e compositora baiana Clariana, o show é um tributo à britânica Amy Winehouse, com releituras de seus maiores sucessos em versões reggae. Premiado como o melhor tributo à Amy no mundo pelo Amy Winehouse Awards (2020), o espetáculo une jazz, soul e reggae.;

Em ambos os dias, acontece apresentação do artista TeleFunkSoul durante os intervalos.

SERVIÇO

Evento: Oxe É Jazz – Edição Maio 2025

Data: 09 e 10 de maio de 2025 (sexta e sábado), a partir das 18h30

Local: Parque Costa Azul – Salvador, Bahia

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Classificação: Livre – evento com espaço para toda a família