Grátis: show de Alexandre Guedes e Xexéu no Rio Vermelho

Os cantores levarão para o palco os maiores sucessos do grupo percussivo baiano - Foto: Divulgação

No dia 31 de janeiro, Alexandre Guedes e Xexéu, dois dos maiores nomes da Timbalada, se reencontram no palco do Jubiabar, no Rio Vermelho, a partir das 19h.

Durante o evento, os cantores relembram grandes sucessos do grupo, como “Canto pro Mar” e “Beija Flor”, além de hits de suas carreiras solo.

O show também revive a parceria dos músicos, que já atuaram juntos na Banda Baianada, nos anos 90. A entrada é gratuita e promete atrair fãs da boa música baiana.