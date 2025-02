Grupo Botequim convida Bailinho de Quinta para sua roda de samba

- Foto: Divulgação

O Baile à Fantasia traz a energia do samba raiz e das marchinhas de carnaval para animar o Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, no dia 14 de fevereiro, a partir das 21h.

Serviço:

O que: Roda de Samba de Fevereiro – Baile à Fantasia do Grupo Botequim

Onde: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 14/02 (sexta-feira)

Horário: 21h - Casa aberta às 20h

Quanto: R$20,00 (1º lote)