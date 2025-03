- Foto: Divulgação

Sinopse

A luz da vela ilumina o cenário e revela um lugar simples no frio de Londres no final do séc. 19. É um recorte do quarto de Helena Blavatsky, que se encontra sozinha, no seu último dia de vida. Ela revisita suas memórias, seu vasto conhecimento adquirido pelos quatro cantos do mundo, se depara com a força do comprometimento com sua missão de vida e as consequências de suas escolhas. Relembra sua forte ligação com a Índia e seu encontro, em Londres, com Gandhi. “Helena Blavatsky, a voz do silêncio”, é um mergulho no universo que existe dentro de nós.

Serviço

Helena Blavatsky, A voz do Silêncio

Data: 04, 05 e 06 de abril de 2025

Horário: Sexta e Sábado, às 20h e Domingo, às 17h

Local: Teatro SESC Casa do Comércio

Valor: Plateia: R$120 (inteira) / R$60 (meia)

Mezanino: R$100 (inteira) / R$50 (meia)