Humberto Gessinger apresenta turnê acústica em Salvador - Foto: Divulgação

O cantor, compositor e multi-instrumentista Humberto Gessinger se apresenta em Salvador no sábado, 16 de agosto, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação faz parte da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, que revisita dois álbuns emblemáticos da banda: Acústico MTV e Acústico Novos Horizontes.

O quê: Show “Acústicos Engenheiros do Hawaii” – Humberto Gessinger

Quando: Sábado, 16 de agosto

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Salvador

Ingressos: www.ingresse.com

Valores 1º lote: R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)