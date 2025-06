- Foto: Divulgação

O público já pode garantir os ingressos para o show de Humberto Gessinger em Salvador, que acontece no dia 16 de agosto, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação integra a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, que reúne clássicos da carreira do artista.

Além da venda online, através do site www.ingresse.com, os ingressos estão disponíveis nos seguintes pontos físicos oficiais:

• Lojas do Pida nos shoppings:

* Shopping Salvador

* Shopping Piedade

* Shopping Paralela

* Salvador Norte Shopping

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 90 (meia) e R$ 180 (inteira). A realização é da Stallo’s Produções e Cia de Eventos.