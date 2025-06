IGHB realiza extensa programação em comemoração ao 2 de julho

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Em celebração ao 2 de Julho, data que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas da Bahia, em 1823, e consolida a Independência do Brasil, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia vai promover, de 5 a 17 de junho, uma série de atividades culturais gratuitas e abertas ao público.

A programação inclui palestras, seminário, roda de conversa, encontro literário e apresentação musical, destacando um dos marcos mais importantes da história brasileira. Diferente do 7 de Setembro, o 2 de Julho celebra a sua efetivação concreta, resultado de uma luta popular e prolongada. É na Bahia que a independência deixa de ser apenas um gesto político e se transforma numa conquista construída com sangue, resistência e mobilizações.

Naquele contexto, a Bahia ocupava um lugar de destaque no Brasil. Salvador era uma das principais cidades da colônia, com intensa atividade comercial, ligação estratégica com o Atlântico e forte presença portuguesa. Historicamente, os nomes mais lembrados são Maria Quitéria, Joana Angélica, freira assassinada ao tentar impedir a entrada das tropas no Convento da Lapa; e o general Labatut, líder das forças aliadas. Contudo, nas últimas décadas, pesquisas históricas vêm revelando outros protagonistas: negros, quilombolas, indígenas e mulheres do povo, que atuaram como combatentes ou articuladores.

Integrando a iniciativa, no dia 5 de junho, às 17h, o IGHB recebe o humorista, historiador e professor Matheus Buente para falar sobre o 2 de Julho. O comediante é muito conhecido por seu humor voltado às críticas sociais e por ser um contador de casos. Seus textos fazem sucesso nos palcos e nas redes sociais, alguns deles por abordar temas históricos.

Na terça-feira (10 de junho), às 17h, um Seminário sobre a Independência do Brasil na Bahia vai contar com os especialistas: Rafael Dantas (historiador e curador), na coordenação; Cleidiana Ramos (jornalista e professora); Nelson Cadena (pesquisador) e Maria das Graças Leal (professora). Em debate, além da história das lutas pela Independência, os focos e transformações na cobertura do jornalismo baiano sobre o Dois de Julho, especialmente os jornais impressos; a história de bairros de Salvador que por mais de um século celebravam o 2 de julho, fora de época, com protótipos do desfile oficial, carros alegóricos e emblemas; dentre outros.

Ao reunir estudantes do ensino fundamental e médio, no dia 16 de junho, às 10h, a professora Lúcia Góes, uma das coordenadoras do projeto Aprendendo e ensinando no Café, comandará um encontro literário sobre o 2 de Julho, que também contará com uma visita guiada pelas instalações do IGHB, para que os participantes conheçam alguns dos personagens fundamentais na guerra pela independência.

Numa roda de conversa sobre o projeto “Memória Musical – Bicentenário do Hino da Bahia”, dia 17 de junho, às 16h, o professor Marcos Santana vai receber o historiador Cacau Nascimento para falar sobre o “Caboclo Boiadeiro, Sultão das Matas, Capangueiro e Tupinambá: patriotas divinizados na epopeia do 2 de julho na Bahia”. Em debate, uma abordagem antropológica de como o indígena é resgatado como referência de brasilidade, em oposição ao europeu colonizador nas lutas pela independência. O encerramento terá a apresentação da Banda da Polícia Militar da Bahia, sob a regência do subtenente PM Rainer Krupper.

Nos eventos que ocorrerão no auditório do IGHB serão sorteadas diversas publicações alusivas a Independência do Brasil na Bahia, a exemplos dos livros: “2 de Julho - Independência da Bahia e do Brasil”, de autoria do historiador Alvaro Dantas e pesquisador Ubaldo Marques Porto Filho; Bahia, 2 de Julho: uma guerra pela Independência do Brasil (EDUNEB), coordenado pelas professoras Maria das Graças Leal, Virgínia Barreto e Avanete Sousa e “Escritos sobre o 2 de Julho – Memória e Política”(ALBA), tendo como autores os pesquisadores e servidores do Legislativo baiano Cláudio Oliveira, Daniel Duarte e Pierre Malbouisson.

Durante as apresentações, o público terá a oportunidade de conhecer alguns personagens da guerra pela Independência do Brasil, em telas que integram o acervo permanente da Casa da Bahia. Dentre elas estão: João das Botas, Madeira de Mello, Ladislau Titara, General Labatut, Maria Quitéria.

Ao promover essas atividades, o IGHB contribui com a disseminação dos estudos da independência do Brasil na Bahia, sobretudo para cumprimento da “Resolução do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE), 125/2024”, de criar o componente curricular História da Bahia na rede de ensino baiana. Da mesma forma as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura têm desempenhado papeis relevantes no apoio e na promoção de diversas ações voltadas para a valorização da memória histórica e cultural da cidade.

Esta iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura.

2 de Julho - Independência do Brasil na Bahia

5 a 17 de junho de 2025

Sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

Avenida Joana Angélica, 43 – Piedade

www.ighb.org.br