Jalmy homenageia Carlinhos Brown em show gratuito - Foto: Divulgação

Um dos maiores nomes da música brasileira, Carlinhos Brown vai ser homenageado em show do cantor Jalmy no Teatro Sesc Casa do Comércio, no Caminho das Árvores, na quinta-feira (17), às 17h30. O projeto dedicado ao cacique do Candeal reúne as canções escritas por Brown e é uma oportunidade única para revisitar seu vasto legado na MPB. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada de ingresso antes.

SERVIÇO

Jalmy canta Carlinhos Brown

17 de abril, quinta, às 17h30

Teatro Sesc Casa do Comércio, Caminho das Árvores

Entrada gratuita