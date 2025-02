Jeanne Lima faz show pelo projeto Verão Axé 40 anos

O projeto Forró no Pelô traz a cantora Jeanne Lima para um show especial neste domingo (23), às 11h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, Salvador. Com entrada gratuita, a apresentação parte do projeto 40 Anos do Axé Music com o objetivo de animar o público com um repertório marcado por clássicos do forró e canções autorais.

O que: Forró no Pelô traz a cantora Jeanne Lima

Quando: 23 de fevereiro

Onde: Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho