Lançamento de livro de Santa Dulce do Pobres - Foto: Divulgação

O depoimento une-se a diversos outros relatos que compõem “Santa Dulce dos Pobres: a primeira santa brasileira e sua obra viva” (272 páginas), livro que convida o leitor a uma verdadeira viagem pela impressionante trajetória de Irmã Dulce e sua incansável luta em favor dos mais necessitados.

O título será lançado na capital baiana no próximo dia 9 de abril, às 17h, em evento no Piano Bar do Palacete Tira Chapéu (Rua Chile, Centro Histórico). O lançamento contará com sessão especial de autógrafos da autora da publicação, a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e sobrinha da santa, Maria Rita Pontes.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Santa Dulce dos Pobres: a primeira santa brasileira e sua obra viva”

Autora: Maria Rita Pontes

Data: 9 de abril (quarta-feira), às 17h

Local: Palacete Tira Chapéu (Rua Chile, Centro Histórico)