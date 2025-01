Lavagem do Pereira com Ópera-Buffa e Uel

- Foto: Divulgação

Em clima de celebração, o Pereira, um dos restaurantes mais tradicionais de Salvador, promove no dia 25 de janeiro a 1ª edição da Lavagem do Pereira. O evento, que marca os 21 anos da casa, tem início às 15h, com shows da Banda Ópera-Buffa e do cantor Uel. Para garantir o clima típico da Bahia, a programação também contará com o cortejo de baianas, levando o público a uma verdadeira imersão na cultura local.

De acordo com Jonga Cunha, integrante da banda Ópera-Buffa, a festa é uma verdadeira celebração de alegria e diversão, em sintonia com o espírito baiano.

“A Lavagem do Pereira vai ser muito boa e tocar com a Ópera-Buffa nesse evento é certeza de que as pessoas vão se divertir com a dinâmica audiovisual que a banda tem. Vai ser um prazer. Nosso palco estará na varanda do Pereira, do outro lado, o palco do Uel. O Uel vai começar com samba, na sequência faremos a lavagem, e a gente encerra com nosso show”, declara Jonga.