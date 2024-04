Escritor Wesley Correia lança novo livro de poemas | A TARDE

O acadêmico, professor e escritor Wesley Correia vai publicar seu mais novo livro de poemas, o "Secreta Ilusão", no dia 6 de abril, a partir das 18h. O evento de lançamento acontecerá na Casa da Mãe, no bairro do Rio Vermelho.

No dia do lançamento, haverá uma sessão de autógrafos aberta ao público e um bate papo sobre o livro com o autor, mediado pela jornalista e escritora Kátia Borges.



A ideia da nova obra veio pouco tempo depois que Wesley lançou "laboratório de incertezas”, indicado ao mais recente vestibular da Universidade Estadual da Bahia (UNEB).



O livro faz o uso da linguagem cibernética como @ e hashtags em alguns textos, trazendo para as páginas impressas a expressão linguística das telas.