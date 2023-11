Festa Literária de Uauá anuncia espaço para o público infantil | A TARDE

Com programação gratuita e diversificada, a 4ª edição da Festa Literária de Uauá (FLIU) terá, além de palestras e apresentações espalhadas na cidade, um espaço reservado para o público infantil. O local, batizado carinhosamente de Fliuzinha, está sediado no Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial) e terá uma programação especial durante o evento, que será realizado entre os dias 02 e 04 de novembro.

A escritora, contadora de história, cantora e radialista Mariane Bigio será a primeira atração da Fliuzinha. Ela ministrará oficina de literatura para crianças, jovens e educadores com o tema “Criança também lê!”.

Além da pernambucana, durante os três dias da FLIU, sempre às 15h, Alisson Menezes trará o projeto “Lá Bricante” para o público infantil. A iniciativa traz aulas de música, saraus, literatura, entre outros tantos movimentos que a arte propicia.

Para fechar o evento, no último dia, a mestra em Arte, Educação e Cultura pela UIMP Universidade Internacional Menéndez Pelayo (Espanha) e graduada em Eventos pela Universidade Salvador (Unifacs), Sálua Chequer apresentará o projeto “Essa toalha em estória”.

A ação coloca em prática dinâmicas lúdicas com crianças e já foi apresentada no Museu Rodin, em diversos congressos, e em escolas, nas cidades do interior e na capital baiana.

Confira a programação da FLIU 2023

QUINTA-FEIRA – 02/11

Espaço Dois de Julho (Câmara de Vereadores)

Manhã

09:00h – Abertura Cultural

09:30h –Mesa 1 – Entre passos e palavras - A transformação social através da Poesia e Literatura - Cida Pedrosa e Sidney Rocha

11:00h – Mesa 2 – Viva João Ubaldo Ribeiro - Gil Vicente Tavares e Hermano Pena

Tarde

14:00h – Apresentação Cultural

14:30h - Mesa 3 - O som da Voz – Palavras que voam - Aiace e Luna Vitrolira

16:30h – Mesa 4 – Letras, Câmera e ações –Jackson Costa, Aldri Anunciação e Renato Cordeiro.

Espaço A casa dos Budas Ditosos (Palco)

20:00h - Nilton Freitas convida Bianca Cordeiro e Ana Beatriz

21:00h – Aiace

22:00h – Silvério Pessoa

23:00h – Claudio Barris

Fliuzinha – Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09:30h – Mariane Bígio – Criança também lê!

15:00h – Lá Brincante com Alisson Menezes

Espaço de Leitura – Entre Marias e Quitérias

16:00h – Intervenções de Artistas de Rua – Galeota do São Francisco.

17:00h – Encontro com o Escritor – Lançamento de Livros.

Oficinas –Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09:00h às 16:00h – Oficinas e Vivências (Cinema, Fotografia e Textos Literários)

SEXTA-FEIRA – 03/11

Espaço Dois de Julho (Câmara de Vereadores)

Manhã

09:30h – Apresentação Cultural

10:00h –. Mesa 5 – Salve o compositor popular - Lula Queiroga e Silvério Pessoa –Mediador: Emanuel Andrade

Tarde

14:00h – Apresentação Cultural

14:30h – Mesa 6: Mulheres do Repente – E tem o mote e tem a Glosa - Dayane Rocha, Elenilda Amaral, Milene Augusto, Erivaneide Amaral e Luna Vitrolira

16:30h – Mesa 7 – A Literatura entre os Versos e as Canções com Roberto Mendes,

Antônio Marinho e Juliano Holanda.

Espaço A casa dos Budas Ditosos (Palco)

20:00h – Joana Terra e Juliano Holanda

21:00h – Roberto Mendes

22:00h – Lula Queiroga

23:00h – Rennan Mendes

Fliuzinha – Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09:30h – Contações de histórias Tammy Cavalcante

15:00h – Lá Brincante com Alison Menezes

Espaço de Leitura – Entre Marias e Quitérias

16:00h – Intervenções de Artistas de Rua e Zé Livrório

17:00h – Lançamento do Livros

Oficinas – Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09:00h às 16:00h – Oficinas e Vivências (Cinema, Fotografia e Textos Literários)

SÁBADO – 04/11

Espaço Dois de Julho (Câmara de Vereadores)

Manhã

09:30h – Apresentação Cultural

10:00h – Mesa 8: De Nelson Rodrigues a Lamartine Babo – Futebol, uma paixão nacional – Nestor Mendes Júnior e Danilo Ribeiro

Tarde

14:00h – Apresentação Cultural

15:00h – Mesa 9: Encourados de Pedrão: Vaqueiros que lutaram pela Independência do Brasil na Bahia do Ricardo Carvalho e Zé Raimundo

17:00h – Cortejo Literário com os Vaqueiros e distribuição de Livros

Fliuzinha – Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09:30h – Essa Toalha tem história com Sálua Chequer

15:00h – Lá Brincante com Alison Menezes

Espaço de Leitura – Entre Marias e Quitérias

16:00h – Intervenções de Artistas de Rua e Zé Livrório

Espaço A casa dos Budas Ditosos (Palco)

20:00h – Débora, Lulu e João de Ademar

21:00h – Semiáridas

22:00h –Ana Barroso e Fatel

23:00h – Em Canto e Poesia

