Literatura infantil domina vendas na Bienal | A TARDE

A Bienal do Livro Bahia chega ao fim nesta quarta-feira, 1º. O evento, considerado um dos maiores encontros de cultura e literatura do Brasil e o principal da região Nordeste, conta com a participação de mais de 200 marcas expositoras, incluindo as quatro principais editoras do país.

Além de fomentar a cultura, a feira é também uma oportunidade para alavancar economicamente o segmento da literatura. Em entrevista ao Portal A TARDE, Elaine Nunes, gerente comercial e de marketing da Editora Cortez, comemorou o aumento das vendas na Bienal. A porta-voz também apontou o gênero mais vendido no estande: a literatura infantil.

“Até o momento, a Cortez teve crescimento de 8% em comparação à última edição da feira. Se o movimento se mantiver estável hoje, último dia de evento, certamente chegaremos a um crescimento de 10% até o final do dia, que foi nossa estimativa inicial para esta edição. O segmento de literatura infantil foi o mais vendido durante o evento“, afirmou.

O livro mais vendido pela editora foi "Diferentes sim, desiguais, jamais!", obra de Mario Sergio Cortella e Paulo Jeballi, que conta a descoberta dos amigos Ana e Otto com pessoas de idades, origens e condições físicas diversas.

Este ano, o Governo do Estado distribuiu vales-livro para alunos e professores da rede estadual de ensino. Andreia Machado, gerente da editora Martins & Martins, acredita que esse seja um dos motivos para o aumento no consumo de livros destinados às crianças. "As crianças compram mais olhando a capa do livro. A crianças às vezes nem conhece o conteúdo, mas a capa já estimula ela a fazer essa aquisição", observou.

Buscando abranger mais esse público infantil, houve editoras que fizeram um planejamento especial voltado para as crianças. Na edição deste ano, a Livraria LDM estava com dois estandes durante os seis dias de Bienal, sendo um deles voltado apenas para literatura infantil. "A gente percebeu que no pavilhão A, onde está localizado nosso estande infantil, haveria uma concentração maior de famílias e de visitação escolar porque toda atividade infantil está lá", contou Luana Maldonado, gerente de eventos da LDM.

Ela aponta que, comparada a última Bienal, este ano houve um número maior de crianças participando do evento. "A gente percebeu uma visitação escolar bem maior, isso principalmente nos dias de semana. Com relação ao fim de semana e ao feriado, a gente está vendo uma visitação de famílias muito grande", pontuou.

