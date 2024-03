‘Modativismo’ marca estreia de escritora baiana | A TARDE

O pré-lançamento de Modativismo: quando a moda encontra a luta, que celebra a estreia de Carol Barreto no mundo literário, aconteceu na última segunda-feira, 11. A obra passa em revista a trajetória do movimento inaugurado há 10 anos pela designer, professora e pesquisadora baiana com o propósito de provocar o debate sobre a conexão entre moda e justiça social. Já disponível em pré-venda on-line em todas as livrarias, o livro chega às lojas físicas a partir do dia 26. A autora também cumprirá uma agenda de lançamentos presenciais entre abril e maio, incluindo no roteiro as cidades de Salvador, Recife, Santo Amaro - sua terra natal - e São Paulo.

Chancelado pela editora Paralela, do grupo Companhia das Letras, o título conta com curadoria da criadora, apresentadora e empresária Ana Paula Xongani. Em quatro capítulos enxutos, escritos em tom confessional, o livro aborda questões que giram em torno de conceitos como cultura e moda afro-brasileira, jogando luz sobre práticas do mercado nacional e apontando como a moda se impõe historicamente como instrumento de exclusão e produção de estereótipos. Ao longo de toda a obra está presente a trajetória do movimento Modativismo e seu papel no enfrentamento ao racismo estrutural por meio da criação artística.

“O que quero provocar é a construção de uma moda que não seja valorada apenas pela sua materialidade - na produção de vestuário e seu comércio -, mas pelo legado imaterial e, como consequência, pelo seu potencial de transformação social”, anota Carol Barreto, que reserva o protagonismo para mulheres negras envolvidas no processos criativos da moda, sejam estilistas ou profissionais de costura, posicionando as intelectualidades mental e manual no mesmo patamar de relevância.

Os vieses feminista e antirracista que a autora traz para as páginas de Modativismo são marcas registradas de seus 20 anos de atuação profissional, que incluem experiências como artista visual, designer de moda autoral - que já circulou por mais de 10 cidade do mundo - e como professora doutora do departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia.

SERVIÇO

O quê: Livro Modativismo: quando a moda encontra a luta (Carol Barreto)

Quanto: R$ 49,90 / E-book: R$ 29,90

Vendas: Já disponível em todas as livrarias on-line; venda em lojas físicas a partir de 26 de março