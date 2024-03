Nath Finanças e Socorro Acioli confirmam presença na Bienal do Livro | A TARDE

As escritoras Nath Finanças e Socorro e Acioli são mais dois nomes confirmados na programação da Bienal do Livro Bahia 2024. O evento acontece entre os dias 26 de abril e 1º de maio, no Centro de Convenções Salvador.

Nath Finanças é uma das vozes mais relevantes do Brasil quando o assunto é educação financeira prática e acessível.



Criadora da Edtech, ela é empresária, escritora, especialista em finanças com pós-graduação em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas, fundadora da Nath Play e investidora da Queen Laces, marca de perucas personalizadas.

Já Socorro Acioli, jornalista e doutora em Literatura pela UFF/RJ, é autora dos romances “A cabeça do Santo” e “Oração para Desaparecer”, pela Companhia das Letras.



Entre seus livros premiados está ainda “Ela tem olhos de céu”, que ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. Na Bienal, Socorro integrará a mesa intitulada “Divinos e Maravilhosos”, que vai debater fé, tecnologia e religiosidade.