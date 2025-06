Livro resgata trajetória de Dom Avelar Brandão Vilela

A trajetória do Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, Arcebispo de São Salvador da Bahia no período de 1971 a 1986, inspirou a obra que será lançada na capital baiana no próximo dia 9 de junho, às 16h, no Complexo da Cúria Metropolitana de Salvador, no Garcia.

O livro, intitulado “Diálogo, modernização e conflito: uma biografia do cardeal Dom Avelar Brandão Vilela”, de autoria do historiador e estudioso da história da Igreja Católica, Grimaldo Zachariadhes, 335 páginas, é uma publicação da Edufba (Editora da Universidade Federal da Bahia) e chega ao mercado literário numa época em que a Igreja Católica passa por mudanças com a entrada do Papa Leão XIV e o Brasil permanece imerso a um cenário de polarização política.

O lançamento em Salvador contará com a presença do Vigário Episcopal responsável para a Cultura, Educação e Comunicação da Arquidiocese, Padre Manoel Filho.

A obra pode ser adquirida nas plataformas digitais por R$ 58,00.