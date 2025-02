- Foto: Divulgação

Maga Convida – Axé 40 Anos é um show que vai reunir os maiores sucessos da cantora, canções como ‘Dandalunda’, ‘Toté de Maianga’, ‘Faraó’, ‘Elegibo’ e muitos outros hits estarão presentes no repertório. Maga vai receber ainda dois grandes nomes de peso no cenário da música baiana: Ivete Sangalo e Daniela Mercury, para juntas celebrarem em grande estilo os 40 anos do Axé Music.

SERVIÇOS

Maga Convida – Axé 40 Anos

Onde? Candyall Guetho Square

Quando? 15 de fevereiro

Ingressos: R$ 200 a R$ 700 - Bora Tickets