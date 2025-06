Marina Lima apresenta a turnê Rota 69 - Foto: Divulgação

MARINA LINA

Marina Lima apresenta a turnê Rota 69, celebrando 45 anos de carreira. Dirigido por Candé Salles, o show tem roteiro retrospectivo com vídeos, poemas de Antonio Cicero e áudios raros. No repertório, sucessos como "Me Chama", "Mesmo Que Seja Eu", "Nada por Mim" e "Nem Luxo Nem Lixo" ganham nova vida, reafirmando a relevância da cantora, compositora e arranjadora na música brasileira.

Quanto: 1º lote: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia); 2º lote: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); 3º lote: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Clube de Desconto: Desconto de 30% sobre o valor de inteira para os assinantes dos clubes Correio e Claro Clube

Vendas: Bilheteria do Teatro Castro Alves ou pela Sympla (www.sympla.com.br)