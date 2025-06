Menina Forrozeira

A banda Menina Forrozeira é a atração principal do Forró Praça Fest, que acontece neste sábado, dia 8 de junho, na Praça do Alto do Cabrito, em Salvador. O evento é gratuito e promete reunir moradores da região e amantes do forró em uma noite especial de celebração aos ritmos nordestinos.

Com um repertório repleto de clássicos do forró das antigas e músicas autorais, a Menina Forrozeira sobe ao palco levando sua energia contagiante e a tradição de um dos gêneros mais queridos do Brasil. A apresentação faz parte da agenda junina da banda, que vem percorrendo diversas cidades da Bahia e de Minas Gerais.