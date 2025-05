Mostra “À luz de Helena” celebra a trajetória de Helena Ignez - Foto: Divulgação

Entre os dias 21 e 24 de maio de 2025, Salvador será palco da Mostra “À luz de Helena: Helena Ignez no cinema brasileiro”, dedicada a celebrar a vida e obra de uma das figuras mais marcantes da história do cinema nacional. Com entrada gratuita, o evento acontece no Cinema da UFBA, na Sala Walter da Silveira (DIMAS/FUNCEB) e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (FFCH/UFBA), com exibições, debates e uma oficina especial.

Com mais de 65 anos de carreira, Helena Ignez, atualmente com 85 anos, iniciou sua trajetória como atriz na Bahia, ainda nos anos 1950, e se consolidou como uma das grandes protagonistas de movimentos como o Cinema Novo e o Cinema Marginal. Estreou nas telas em O Pátio (1959), curta-metragem dirigido por Glauber Rocha. Participou de mais de cem produções, incluindo obras-primas como O bandido da luz vermelha (1968) e Copacabana mon amour (1970).

SERVIÇO

Mostra “À luz de Helena: Helena Ignez no cinema brasileiro”

Quando: 21 a 24 de maio de 2025

Horários: manhã, tarde e noite

Onde: Cinema da UFBA (Canela) - FFCH/UFBA (Campus de São Lázaro) - Sala Walter da Silveira (Barris)

Entrada gratuita

Certificados de participação mediante lista de presença