Mostra ‘ANTÔNIOS’ homenageia santo em exposição gratuita

Entre os dias 5 de junho e 3 de agosto, baianos e turistas poderão visitar as obras e mergulhar na cultura da 11ª mostra ‘ANTÔNIOS’, que homenageia o santo casamenteiro no ME Ateliê da Fotografia – Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Gratuita e aberta ao público, a visitação acontece de quinta a domingo, das 16h às 19h.

Serviço

11ª edição da mostra ‘ANTÔNIOS’ [Exposição]

Onde: ME Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, nº 6, Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 05 de junho a 03 de agosto, de quinta aos domingos, das 16h às 19h

Vernissage: 03 de junho, a partir das 19h30

Entrada gratuita

