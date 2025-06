Museu de Arte da Bahia inaugura duas exposições

- Foto: Divulgação

Com curadoria de Alejandra Muñoz, Ana Paula Albuquerque, Isabel Gouvêa, Junia Mortimer e Mauro Trindade, a exposição Olhares e Territórios será inaugurada na próxima quarta-feira (28), às 18h, no Museu de Arte da Bahia. A mostra integra a programação do 4º Colóquio de Fotografia da Bahia e reúne obras de 30 fotógrafos e fotógrafas de diferentes regiões do Brasil, selecionados por meio de convocatória pública.

Os trabalhos apresentam múltiplas abordagens sobre a relação entre imagem e território, transitando entre paisagens tradicionais e questões contemporâneas, como desastres ambientais, disputas simbólicas, representatividade e os rumos políticos do Sul Global. A exposição permanece em cartaz até o dia 29 de junho.

Já na sexta-feira (30), às 17h, é a vez da exposição “Biografias Transfiguradas”, que homenageia o legado de D. Luigi Maria Verzé, sacerdote e médico italiano que fundou o Monte Tabor – Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária. A mostra apresenta, de forma sensível e inspiradora, a trajetória de D. Luigi entrelaçada à obra artística do também médico e artista Tripoli Gaudenzi, numa celebração da arte, da medicina e da espiritualidade como caminhos de transformação humana.