Música Baby do Brasil in Concert Ingressos já podem ser adquiridos no site da Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves

Autor: Da Redação - Foto: Divulgação ◑ A- A+

SERVIÇO Baby do Brasil in Concert Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quando: 13/01/2024

Horário: 19:00

Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 120

Vendas: Clique aqui para comprar o ingresso

Informações: Evento com desconto de 40% na inteira para assinantes do Clube A Tarde+