Banda Aeronave relembra hits do axé com show gratuito neste sábado | A TARDE

Quer relembrar os hits mais emblemáticos do axé music? Neste sábado, 25, tem show gratuito da banda Aeronave, comandada pelo vocalista Aldair Medina, a partir das 15h, no Fausto Bistrô Café, localizado no coração do Corredor da Vitória.

O show promete levar o público a se envolver na magia e alegria dos carnavais dos anos 90. A abertura fica por conta do DJ Lord Mocottó.

O evento terá estacionamento privativo. Ainda há ingressos disponíveis no sympla, mas por tempo determinado.





Serviços O quê: Show da banda Aeronave Onde: Fausto Bistrô e Café - Pátio do Goethe Institut, Corredor da Vitória Quando: 25 de novembro, a partir das 15h Quanto: Gratuito