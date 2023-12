“Calendário 2024” celebra a fotografia feminina no Pivô Salvador | A TARDE

O "Calendário 2024" será lançado na próxima segunda-feira, 11, com os registros impressos de 12 fotógrafas baianas: Alba Vasconcelos; Célia Aguiar; Edivalma Santana; Holanda Cavalcanti; Iêda Marques; Isabel Gouvêa; Lúcia Correia Lima; Lucy Lins; Maria Sampaio (em memória); Mônica Simões; Rosa Leiro e Shirley Stolze.



A exposição tem entrada gratuita e vai acontecer às 19h, no novo espaço cultural Pivô Salvador, na antiga casa do pintor Presciliano Silva, no Campo da Pólvora. A proposta do espaço é seguir como plataforma de pesquisa e de intercâmbio de arte e cultura nacional e internacional.

Com uma tiragem de 500 exemplares, o Calendário 2024 tem como um dos objetivos, atualizar as imagens e narrativas das 12 fotógrafas, com fotos em P&B, estampando os 12 meses do novo ano com registros e temas variados, seguindo uma linha autoral, em tempos distintos, de ontem e hoje.



O projeto foi lançado pela primeira vez há 34 anos, com o mesmo time de profissionais revivendo a arte através das imagens.

A noite do lançamento contará com gastronomia assinada pelo restaurante La Taperia, do chef José Morchon e de sua companheira Juli Holler; com discotecagem do DJ Pinduka e show do grupo instrumental Garagem, formado pelo trio Rowney Scott (sax), Ivan Bastos (baixo) e Ivan Huol (bateria), com participação dos amigos parceiros Mou Brasil (guitarra) e Luizinho Assis (piano).