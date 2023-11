Caminhada do Samba acontece neste domingo no Campo Grande; confira | A TARDE

A tradicional Caminhada do Samba vai acontecer no Centro de Salvador neste domingo, 26, a partir das 13h, com os blocos clássicos de samba do Carnaval, como Alvorada, Alerta Geral, Pagode Total e Reduto do Samba. A concentração será no Campo Grande.

Confira abaixo a programação completa

Bloco Alvorada

Atrações: Bombeia e Ala de Canto;

Bloco Alerta Geral

Atrações: Swing do Fora e convidados;

Bloco Pagode Total

Atrações: Samba Trator e convidados;

Bloco Proibido Proibir

Atrações: Fuzunkda e convidados;

Bloco Reduto do Samba

Atrações: Eduardinho Fora da Mídia

Bloco Vem Sambar

Atrações: Samba do Pretinho

Bloco Amor e Paixão

Atrações: Sangue Brasileiro com participação de Nelson Rufino e Batifun

Bloco Samba Popular

Atrações: A Grande Família e Tonho Matéria

Bloco Que Felicidade

Atrações: Art. Balanço e Gabriela Vieira

Por causa do evento, haverá alterações no trânsito. Desde as 6h deste domingo, 26, o estacionamento está proibido nas seguintes vias: Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro (entre Mercês e São Bento), Praça Castro Alves e Rua Carlos Gomes. A proibição vale até às 21h. O tráfego de veículos será interditado das 12h às 21h em todo o trecho.

A partir das 10h, haverá a instalação de barreiras fixas (BF) de trânsito nos seguintes locais:

BF 01 -Rua Horácio César/Rua Carlos Gomes;

BF 02 -Travessa Jonas Abott/Av. Sete de Setembro (Bradesco);

BF 03 -Rua Clóvis Spínola/Av. Sete de Setembro;

BF 04 -Rua Pedro Autran/Rua Carlos Gomes;

BF 05 -Rua da faísca/Rua Carlos Gomes;

BF 06 -Acesso ao Largo Dois de Julho (entrada)/Rua Carlos Gomes;

BF 07 -Av. Sete de Setembro/Praça da Piedade;

BF 08 -Av. Sete de Setembro/Rua do Paraíso;

BF 09 -Av. Sete de Setembro/Rua São Bento;

BF 10 -Ladeira da Montanha/Rua do Sodré;

BF 11 -Rua Carlos Gomes/Rua Santa Thereza;

BF 12 -Travessa Salvador Pires/Rua Carlos Gomes;

BF 13 -Largo dos Aflitos/Rua Carlos Gomes (desvio da Rua Tuiuti para a Ladeira do Gabriel).

Das 12h às 21h, barreiras semi-fixas (BSF) e barreiras móveis serão instaladas nos seguintes locais:

BSF 01- Ladeira da Montanha/ Rua Pinto Martins.

BM 01 - Largo do Campo Grande (módulo policial);

BM 02 - Rua João das Botas/Rua Leovigildo Filgueiras;

BM 03 - Rua Leovigildo Filgueiras/ Rua Comendador José Alves Ferreira;

BM 04 - Rua Banco dos Ingleses/Rua Gamboa de Cima;

BM 05 - Rua Direita da Piedade/Rua Politeama de Baixo;

BM 06 - Ladeira do Gabriel/Ladeira dos Aflitos;

BM 07 - Ladeira da Montanha/ Praça Castro Alves;

BM 08 - Ladeira da Montanha/ Rua Pinto Martins;

BM 09 - Rua Miguel Calmon/ Rua Pinto Martins;

BM 10 - Rua Chile/Rua do Tesouro;

BM 11 - Ladeira da Praça/Rua da Ajuda;

BM 12 - Rua Padre Domingos de Brito/ Praça Lord Cochrane;

BM 13 - Rua do Paraíso/ Rua Prof. Américo Simas.

A Transavaldor informou que os veículos que trafegam pela Ladeira da Montanha têm como opção a AV. Lafayette Coutinho (Contorno), Rua Banco dos Ingleses e Largo do Campo Grande.

O acesso de residentes e domiciliados nas vias interditadas pelos eventos fica assegurado mediante a apresentação de comprovante de residência.