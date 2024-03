Ju Moraes lança single que vai compor trilha sonora de websérie | A TARDE

Em parceria com as instrumentistas e compositoras Rayra Mayara, Alana Gabriela e Lorena Martins, a cantora e compositora Ju Moraes acaba de lançar seu novo single. “O que você vê” já está disponível nas principais plataformas digitais e chega com uma grande missão: compor a trilha sonora da websérie “O que você vê quando olha pra mim?”, comédia romântica LGBT+ escrita pela roteirista Gabi Dimello, com supervisão artística de Rogério Gomes, o Papinha, que terá a primeira temporada lançada em breve.

“A música foi feita especialmente para a série, diante de um convite lindo que recebi da equipe com muita responsabilidade porque é a primeira vez que uma canção minha, com a minha voz, vai compor uma trilha”, destaca Ju Moraes.

O single conta a história de duas mulheres que estão buscando, apesar das diferenças que existem entre elas, um caminho para fazer a relação dar certo, para manter o amor vivo. É justamente esse o ponto central da trama que dará vida à série que se passa em Araras, São Paulo, e tem no elenco, como protagonistas, as atrizes Joana Mendes, Natalie Smith e Jéssica Lígia.

Ouça agora “O que você vê”.