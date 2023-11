Seu Jorge recebe do governo o título de embaixador da Cultura | A TARDE

Músico e ator, Seu Jorge recebeu o título de Embaixador da Cultura Brasileira pelo Ministério da Cultura, nesta segunda-feira, 27, em cerimônia realizada em Brasília.



Primeiro a ser condecorado com o título, que foi criado por portaria publicada no Diário Oficial da União também nesta segunda-feira, 27, Seu Jorge foi reconhecido por ter participado do fortalecimento e internacionalização do cinema brasileiro e por possuir consolidada carreira musical no Brasil e no exterior, justificou o Ministério da Cultura, em nota.

Pelo seu disco "Músicas Para Churrasco Vol. 1", Seu Jorge recebeu o prêmio de melhor álbum pop contemporâneo no Grammy Latino 2012. No cinema, atuou nos longas Cidade de Deus (2002), Tropa de Elite 2 (2010), Medida Provisória (2020) e Marighella (2021).