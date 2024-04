Show de Adão Negro que aconteceria nesta quinta é adiado para abril | A TARDE

O show "Adão Canta Bob", da banda Adão Negro, marcado para acontecer nesta quinta-feira, 28, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), foi adiado. A nova data está definida para o dia 19 de abril (sexta-feira), às 18h30.

O adiamento ocorre após problemas técnicos que impossibilitaram a abertura de vendas em tempo hábil para a realização do evento.

Para a nova data, as vendas estão previstas para as 14h desta terça-feira, 26. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla.

A programação completa a 3ª edição do projeto Concha Negra, que terá uma grade com seis atrações principais, levando a diversidade e a potência da arte negra para a Concha Acústica do TCA. São elas: Cortejo Afro (23 de fevereiro), Xella Orixá Convida (9 de março), Afoxé Filhos de Gandhy (15 de março), Olodum (22 de março), Adão Negro (28 de março) e SALCITY RAP (5 de abril).

O Concha Negra é uma iniciativa que busca fomentar a diversidade cultural da Bahia, suas tradições e patrimônios, garantindo o lugar da música afro-baiana na programação mensal da Concha Acústica do Complexo do TCA.