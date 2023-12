Último Pagogin de 2023 acontece neste sábado com a banda Só Na Paquera | A TARDE

A banda Só Na Paquera comanda neste sábado, 9, a última edição do Pagogin de 2023, às 17h no Trapiche Barnabé. Os ingressos estão à venda no Sympla, mas o lote promocional já esgotou.

Com um repertório que transita entre pagode e partido alto, o evento atrai uma galera jovem e fã desse gênero musical. Pagogin é uma realização da Feed Experience Hub.

“Recentemente, completamos 3 anos com esse projeto que só nos dá alegria. Vamos para a última edição deste ano com a mesma pegada, que conquistou um público fiel. Então chega mais, avisa a geral, chama o/a crush e garanta logo sua entrada!”, conta Kikote, vocalista e um dos líderes da 'Só Na Paquera'.